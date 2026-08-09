Pilibhit News: : महीने से लैब टेक्नीशियन विहीन दियूरिया सीएचसी, जांच को भटक रहे मरीज

Pilibhit News: पीलीभीत। करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित 30 बेड के दियोरिया कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में पिछले आठ महीने से लैब टेक्नीशियन की तैनाती न होने से मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में जांच की सभी मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मजबूरी में मरीजों को या तो बीसलपुर और बिलसंडा सीएचसी का रुख करना पड़ रहा है या फिर निजी पैथोलॉजी में महंगे दाम देकर जांच करानी पड़ रही है। दियोरिया सीएचसी पर तैनात लैब टेक्नीशियन प्रदीप कुमार का करीब आठ महीने पहले जहानाबाद सीएचसी स्थानांतरण हो गया था।

तब से यहां नए लैब टेक्नीशियन की तैनाती नहीं की गई है। इससे प्रतिदिन आने वाले मरीजों को खून, यूरिन समेत अन्य जरूरी जांच के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। अस्पताल में सिर्फ लैब टेक्नीशियन ही नहीं, बल्कि फार्मासिस्ट का पद भी खाली है। यहां तैनात फार्मासिस्ट राहुल का करीब दो महीने पहले स्थानांतरण हो गया था। उनके स्थान पर भी अब तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है।करीब 50 हजार की आबादी के लिए यह एकमात्र सीएचसी है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। महिला चिकित्सक के अभाव में महिला मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में अस्पताल में केवल एक चिकित्सक डॉ. तपस त्रिपाठी की तैनाती है। वहीं, क्षेत्र में कोतवाली होने के कारण घायलों का मेडिकल परीक्षण भी यहीं कराया जाता है, लेकिन अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी की तैनाती न होने से कार्य का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में जांच की मशीनें होने के बावजूद लैब टेक्नीशियन के अभाव में उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से शीघ्र लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और चिकित्सकों की तैनाती कर मरीजों को राहत दिलाने की मांग की है। सीएमओ डॉ. बीसी पंत का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है, यदि ऐसा है तो इसे चेक कराकर जल्द ही तैनाती कराई जाएगी।