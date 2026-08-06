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Pilibhit News: अधीक्षक ने अस्पताल के प्रबंधक को जारी किया नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: 68 वर्षीय दीनानाथ ने भड़रिया मोड़ के अस्पताल में फरवरी में आंखों का आपरेशन कराया। आपरेशन के बाद उसकी एक आंख खराब हो गई। इसके चलते उसने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की। अस्पताल के अधीक्षक डा. आलमगीर ने प्रबंधक को नोटिस जारी कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

Pilibhit News: अधीक्षक ने अस्पताल के प्रबंधक को जारी किया नोटिस

Pilibhit News: बीसलपुर। गांव परासी रामकिशन निवासी 68 वर्षीय दीनानाथ ने माह फरवरी में भड़रिया मोड़ स्थित एक अस्पताल में अपनी आंखों का आपरेशन कराया था। आरोप है कि आपरेशन के बाद उसकी एक आंख खराब हो गई। इस पर उसने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। तब अधीक्षक डा. आलम गीर ने प्रबंधक को नोटिस जारी कर आपरेशन संबंधी दस्तावेज अभिलेख सहित दो दिनों के अंदर बयान दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएचसी अधीक्षक डा.आलमगीर ने बताया कि परासी रामकिशन के दीनानाथ की शिकायत पर अस्पताल के प्रबंधक को नोटिस जारी कर अभिलेखों सहित उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट की जाएगी।

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