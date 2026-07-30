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Pilibhit News: मूलभूत समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के ग्राम पंचायत न्यूरिया खुर्द में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायत भवन के निर्माण में हो रही देरी, सड़कें, और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के मुद्दे उठाए गए। अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है।

Pilibhit News: मूलभूत समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

Pilibhit News: पीलीभीत। ग्राम पंचायत न्यूरिया खुर्द की वर्षों से लंबित जनसमस्याओं को लेकर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत न्यूरिया खुर्द में राजीव गांधी सेवा केंद्र पंचायत भवन का निर्माण लगभग आठ वर्षों से अधूरा पड़ा है। आज तक भवन का लिंटर तक नहीं डाला गया है, जिससे ग्राम पंचायत को अपना स्थायी पंचायत भवन नहीं मिल सका है। बताया गया कि ग्राम पंचायत में आज तक स्थायी पंचायत कार्यालय उपलब्ध नहीं है। ज्ञापन में ग्राम पंचायत की जर्जर सड़कों के निर्माण, खड़ंजा एवं सीसी मार्गों की मरम्मत, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार, पंचायत क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास तथा वर्षों से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने की भी मांग की गई।

एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने कहा कि ग्राम पंचायत न्यूरिया खुर्द की जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ज्ञापन सौंपने वालों में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा, धर्मेंद्र पासवान, राजीव गंगवार, राजेंद्र कुमार मिश्रा, सौरभ एवं हरिओम शामिल रहे।

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