Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: बीसलपुर की बैंकिंग गतिविधियों में आएगी रफ्तार : राज्यपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: बीसलपुर में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शाखा का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस शाखा से क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को आर्थिक सुविधाएं मिलेंगी। बैंक स्थानीय स्तर पर आसान ऋण प्रक्रिया, बेहतर ब्याज दरें और 365 दिन ग्राहक सेवा प्रदान करेगा।

Pilibhit News: बीसलपुर की बैंकिंग गतिविधियों में आएगी रफ्तार : राज्यपाल

Pilibhit News: बीसलपुर। नगर के बीसलपुर-पीलीभीत मार्ग स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शाखा का झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार व केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। अतिथियों ने कहा कि इससे लोगों को आर्थिक तौर पर बचत आदि के कार्यों में सुविधाएं मिलेंगी।

शाखा का शुभारंभ

शनिवार को बीसलपुर में आयोजित बैंक शाखा के शुभारंभ कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाखा बीसलपुर में खुलने से क्षेत्र के किसानों को भविष्य में अधिकाधिक लाभ मिलेंगे। व्यापारी भी इस बैंक शाखा से जुडकर अधिक लाभ पा सकेंगे। दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बैंक शाखा का शुभारंभ होने से बैंकिंग गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार ने बताया कि इस बैंक शाखा में स्थानीय स्तर पर वित्तीय समावेश, आसान ऋण प्रक्रिया और बेहतर ब्याज दरें उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी और अर्ध-शहरी समेत छोटे मध्यम व्यापारियों, दुकानदारों, कारीगरों और सूक्ष्म उद्योगों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह बैंक पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में जमा राशि पर थोड़ा अधिक ब्याज देगा।

ग्राहक सेवा

शुभारंभ अवसर पर बीसपुर विधायक विवेक वर्मा, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, डॉ रत्नेश गंगवार, डॉ. तौलेराम गंगवार, पीलीभीत पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा, ऋतिक गंगवार, देव स्वरूप पटेल, शाखा प्रबंधक पवन बंसल आदि रहे।

365 दिन मिलेगी ग्राहक सुविधा सेवा

बैंक की सत्रहवीं शाखा खुलने से क्षेत्रीय लोगों को साल के पूरे 365 दिन तक बैंकिंग की ग्राहक सेवा मिलेगी। एक और खास बात यह है कि खातेदार और शेयर धारकों को पचास हजार से एक लाख तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। बैंक प्रबंधन के मुताबिक सेवाओं से आम आदमी संतुष्ट रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बीसलपुर में बैंक शाखा का शुभारंभ कब हुआ?
बीसलपुर में बैंक शाखा का शुभारंभ शनिवार को किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Bisalpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।