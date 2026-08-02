Pilibhit News: बीसलपुर की बैंकिंग गतिविधियों में आएगी रफ्तार : राज्यपाल

Pilibhit News: बीसलपुर में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शाखा का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस शाखा से क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को आर्थिक सुविधाएं मिलेंगी। बैंक स्थानीय स्तर पर आसान ऋण प्रक्रिया, बेहतर ब्याज दरें और 365 दिन ग्राहक सेवा प्रदान करेगा।

Pilibhit News: बीसलपुर। नगर के बीसलपुर-पीलीभीत मार्ग स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शाखा का झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार व केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। अतिथियों ने कहा कि इससे लोगों को आर्थिक तौर पर बचत आदि के कार्यों में सुविधाएं मिलेंगी।

शाखा का शुभारंभ शनिवार को बीसलपुर में आयोजित बैंक शाखा के शुभारंभ कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाखा बीसलपुर में खुलने से क्षेत्र के किसानों को भविष्य में अधिकाधिक लाभ मिलेंगे। व्यापारी भी इस बैंक शाखा से जुडकर अधिक लाभ पा सकेंगे। दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बैंक शाखा का शुभारंभ होने से बैंकिंग गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार ने बताया कि इस बैंक शाखा में स्थानीय स्तर पर वित्तीय समावेश, आसान ऋण प्रक्रिया और बेहतर ब्याज दरें उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी और अर्ध-शहरी समेत छोटे मध्यम व्यापारियों, दुकानदारों, कारीगरों और सूक्ष्म उद्योगों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह बैंक पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में जमा राशि पर थोड़ा अधिक ब्याज देगा।

ग्राहक सेवा शुभारंभ अवसर पर बीसपुर विधायक विवेक वर्मा, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, डॉ रत्नेश गंगवार, डॉ. तौलेराम गंगवार, पीलीभीत पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा, ऋतिक गंगवार, देव स्वरूप पटेल, शाखा प्रबंधक पवन बंसल आदि रहे।

365 दिन मिलेगी ग्राहक सुविधा सेवा

बैंक की सत्रहवीं शाखा खुलने से क्षेत्रीय लोगों को साल के पूरे 365 दिन तक बैंकिंग की ग्राहक सेवा मिलेगी। एक और खास बात यह है कि खातेदार और शेयर धारकों को पचास हजार से एक लाख तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। बैंक प्रबंधन के मुताबिक सेवाओं से आम आदमी संतुष्ट रहेगा।