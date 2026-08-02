Pilibhit News: बबितारानी ने प्रधानाचार्य पद का संभाला कार्यभार, स्वागत
Pilibhit News: माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रधानाचार्य बबितारानी ने खमरिया पुल स्थित राजकीय मॉडल इंटर कालेज में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने स्टाफ से परिचय प्राप्त कर छात्र-छात्राओं की जानकारी ली और गुणवत्तापरक शिक्षा देने का वादा किया। इस अवसर पर शिक्षक वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे।
Pilibhit News: माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज खमरिया पुल में नवनियुक्त प्रधानाचार्य बबितारानी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त प्रधानाचार्य ने सभी स्टाफ का परिचय प्राप्त किया। कालेज में पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने का काम किया जाएगा। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर शिक्षक वीरेंद्र कुमार समेत शिक्षक मौजूद रहे।
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