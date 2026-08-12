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Pilibhit News: पूरनपुर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हुए रेडियोलॉजिस्ट, मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नए चिकित्सक डॉ. अजय कुमार गुप्ता की तैनाती की गई है। गर्भवती महिलाओं को अब अल्ट्रासाउंड कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। डॉ. गुप्ता ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया और अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए निरीक्षण किया।

Pilibhit News: पूरनपुर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हुए रेडियोलॉजिस्ट, मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

Pilibhit News: पीलीभीत। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए चिकित्सक की तैनाती की गई है। तैनात किए गए चिकित्सक डॉ. अजय कुमार गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट भी हैं।

चिकित्सक की तैनाती

उनके आने से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वह अल्ट्रासाउंड करने के साथ ही ओपीडी में भी मरीजों को देखेंगे। सोमवार को डॉ. अजय कुमार गुप्ता ने कार्यभार ग्रहण कर अस्पताल में निरीक्षण किया। कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात कर अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की संभावना

उन्होंने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। डॉ. गुप्ता की तैनाती के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें सीएचसी का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी बनाया जा सकता है। हालांकि डॉ. गुप्ता ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बनाए जाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी तैनाती मेडिकल ऑफिसर के पद पर हुई है और सोमवार को उन्होंने यहां पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सेवाओं में सुधार

उनके आने से खासकर गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलने से राहत की उम्मीद है। सीएमओ डा बीसी पंत ने बताया कि डा अजय गुप्ता को पूरनपुर भेजा गया है। वह मेडिकल आफिसर के पद पर हैं।रेडियोलाजिस्ट है।

निजी स्वास्थ्य सेवाएं

डॉ. अजय कुमार गुप्ता कौन हैं?
डॉ. अजय कुमार गुप्ता तैनात किए गए नए चिकित्सक हैं जो रेडियोलॉजिस्ट भी हैं।
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