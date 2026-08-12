Pilibhit News: पूरनपुर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हुए रेडियोलॉजिस्ट, मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
Pilibhit News: पीलीभीत। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नए चिकित्सक डॉ. अजय कुमार गुप्ता की तैनाती की गई है। गर्भवती महिलाओं को अब अल्ट्रासाउंड कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। डॉ. गुप्ता ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया और अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए निरीक्षण किया।
Pilibhit News: पीलीभीत। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए चिकित्सक की तैनाती की गई है। तैनात किए गए चिकित्सक डॉ. अजय कुमार गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट भी हैं।
चिकित्सक की तैनाती
उनके आने से गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वह अल्ट्रासाउंड करने के साथ ही ओपीडी में भी मरीजों को देखेंगे। सोमवार को डॉ. अजय कुमार गुप्ता ने कार्यभार ग्रहण कर अस्पताल में निरीक्षण किया। कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात कर अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की संभावना
उन्होंने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। डॉ. गुप्ता की तैनाती के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें सीएचसी का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी बनाया जा सकता है। हालांकि डॉ. गुप्ता ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बनाए जाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी तैनाती मेडिकल ऑफिसर के पद पर हुई है और सोमवार को उन्होंने यहां पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
सेवाओं में सुधार
उनके आने से खासकर गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलने से राहत की उम्मीद है। सीएमओ डा बीसी पंत ने बताया कि डा अजय गुप्ता को पूरनपुर भेजा गया है। वह मेडिकल आफिसर के पद पर हैं।रेडियोलाजिस्ट है।
निजी स्वास्थ्य सेवाएं
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।