Pilibhit News: प्रसव के दौरान गर्भाशय में कपड़ा छोड़ा, महिला की हालत बिगड़ी

लापरवाही के आरोप

थाना क्षेत्र के गांव नगरारता निवासी युवक ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए सीएचसी बिलसंडा में तैनात स्टाफ नर्स साधना पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दस जुलाई की सुबह उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर बिलसंडा सीएचसी में भर्ती कराया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स साधना ने उसकी पत्नी का माइनर आपरेशन कर प्रसव कराया। बेटी हुई। आरोप है कि स्टाफ नर्स ने बड़ी लापरवाही का परिचय देते हुए गर्भाशय में बड़ी मात्रा में कपड़ा छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब पत्नी को दिक्कत हुई तो उसने पति को बताया। पत्नी को लेकर पति सीएचसी पहुंचा, दिक्कत बताई तो स्टाफ नर्स ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि टांके लगे हैं इसलिये कुछ दिक्कत है बाकी कुछ नहीं है। हालांकि इसके बाद गर्भाशय में इंफेक्शन फैलने लगा। दिक्कत बढ़ी तो फिर से पत्नी को लेकर पति तीस जुलाई को सीएचसी पहुंचा। वहां जांच के बाद पता चला कि गर्भाशय में बड़ी मात्रा में कपड़ा पैक था। जिसे स्टाफ ने निकाला। आरोप है कि स्टाफ ने प्रसव के लिए एक हजार रुपये खुद लिए पांच सौ रुपये साफ सफाई में जुटी महिला को दिलाएं। फिलहाल प्रकरण में स्टाफ नर्स की लापरवाही के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है।