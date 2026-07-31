Pilibhit News: प्रसव के दौरान गर्भाशय में कपड़ा छोड़ा, महिला की हालत बिगड़ी

Pilibhit News: प्रसव के दौरान गर्भाशय में कपड़ा छोड़ा, महिला की हालत बिगड़ी
Pilibhit News: पूरे मामले में बिलसंडा के पीड़ित ने डीएम से की शिकायत प्रसव के दौरान गर्भाशय में कपड़ा छोड़ा, महिला की हालत बिगड़ीप्रसव के दौरान गर्भाशय में कपड़ा छोड़ा, म
Pilibhit News: बिलसंडा, संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलसंडा में प्रसव के दौरान गर्भाशय में कपड़ा छोड़ने से उसकी हालत बिगड़ गई। प्रसूता दोबारा दिक्कत की शिकायत लेकर सीएचसी पहुंची। वहां जिम्मेदारों ने अनसुना कर दिया। स्टाफ नर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने डीएम से शिकायत की है।
लापरवाही के आरोप
थाना क्षेत्र के गांव नगरारता निवासी युवक ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए सीएचसी बिलसंडा में तैनात स्टाफ नर्स साधना पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दस जुलाई की सुबह उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर बिलसंडा सीएचसी में भर्ती कराया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स साधना ने उसकी पत्नी का माइनर आपरेशन कर प्रसव कराया। बेटी हुई। आरोप है कि स्टाफ नर्स ने बड़ी लापरवाही का परिचय देते हुए गर्भाशय में बड़ी मात्रा में कपड़ा छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब पत्नी को दिक्कत हुई तो उसने पति को बताया। पत्नी को लेकर पति सीएचसी पहुंचा, दिक्कत बताई तो स्टाफ नर्स ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि टांके लगे हैं इसलिये कुछ दिक्कत है बाकी कुछ नहीं है। हालांकि इसके बाद गर्भाशय में इंफेक्शन फैलने लगा। दिक्कत बढ़ी तो फिर से पत्नी को लेकर पति तीस जुलाई को सीएचसी पहुंचा। वहां जांच के बाद पता चला कि गर्भाशय में बड़ी मात्रा में कपड़ा पैक था। जिसे स्टाफ ने निकाला। आरोप है कि स्टाफ ने प्रसव के लिए एक हजार रुपये खुद लिए पांच सौ रुपये साफ सफाई में जुटी महिला को दिलाएं। फिलहाल प्रकरण में स्टाफ नर्स की लापरवाही के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है।
स्पष्टिकरण की मांग
स्टाफ नर्स से मांगा स्पष्टीकरण गंभीर प्रकरण में सीएमओ ने भी नाराजगी जताई है। प्रकरण सामने आने के बाद एमओआईसी डा. छत्रपाल ने स्टाफ नर्स को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है। स्टाफ नर्स को बुलाकर उससे पूछताछ भी की गई है।
जांच प्रक्रिया
मामले की जांच कराई जा रही है। स्टाफ नर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
- डा. छत्रपाल एमओआईसी बिलसंडा
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