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Pilibhit News: सुरजीत की मौत हत्या व आत्महत्या में उलझी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर के गांव अमरा करोड़ में 17 वर्षीय सुरजीत की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी उलझ गई है। सुरजीत का शव चार दिन पूर्व गन्ने के खेत में लटका मिला था। पुलिस ने जमीनी विवाद से जुड़े आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुनीता देवी को हिरासत में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैगिंग से मौत की पुष्टि हुई है।

Pilibhit News: सुरजीत की मौत हत्या व आत्महत्या में उलझी

Pilibhit News: बीसलपुर। गांव अमरा करोड़ के किशोर की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी उलझ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोर की मौत का कारण हैगिंग आने के बाद इस मामले ने नया पड़ा मोड़ ले लिया है। बीसलपुर के गांव अमरा करोड़ निवासी नन्हेलाल के पुत्र 17 वर्षीय सुरजीत का शव चार दिन पूर्व गन्ने के खेत में खड़े शीशम के पेड़ पर लटका मिला था।

हत्या और आत्महत्या की जाँच

मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर पड़ोस के ही कुंवरसेन उसकी पत्नी सुनीता देवी, पुत्र सौरभ कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने सुनीता देवी को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोर के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए। मौत का कारण हैगिंग बताया गया है। जिससे सुरजीत की मौत का मामला हत्या या आत्महत्या में उलझ गया है। किशोर के मोबाइल से कुछ साक्ष्य मिलने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि अमरा करोड़ के सुरजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। उसके मोबाइल से कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं।

सामान्य प्रश्न

सुरजीत की मौत का कारण क्या बताया गया है?
सुरजीत की मौत का कारण हैगिंग बताया गया है।
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