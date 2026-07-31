Pilibhit News: रेलवे पुलिया के नीचे अज्ञात शव मिलने से खलबली
Pilibhit News: पूरनपुर में रेलवे पुलिया के नीचे एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। शव की पहचान करने में पुलिस असफल रही और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खून के निशान मिलना मामले को और पेचीदा बना गया है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने आसपास की पुलिस थानों को सूचना भेजी है।
Pilibhit News: पूरनपुर। रेलवे पुलिया के नीचे अज्ञात युवक का शव से खलबली मच गई। काफी प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सेहरामऊ क्षेत्र के गांव निवाजपुर के पास गुरुवार सुबह पूरनपुर मैलानी रूट पर रेलवे पुलिया के नीचे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा देखा गया। जानकारी लगते ही क्षेत्र में खलबली मच गई। शव के पास काफी दूर तक खून के निशान मिलने से कई तरह की चर्चाएं होने लगी। सूचना मिलते ही थाना सेहरामऊ पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव कब्जे में लिया।
आस पास के लोगों से शव की शिनाख्त के प्रयास कराए गए लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने अज्ञात युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों और रेलवे स्टेशनों पर सूचना भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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