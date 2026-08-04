Pilibhit News: नगमों की शाम में गूंजे तराने

Pilibhit News: पीलीभीत। सिटी सिंगर्स क्लब के कलाकारों ने गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को उनके गीतों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कृपा दीक्षित ने सरस्वती वंदना की। हिना सक्सेना को सुपरस्टार सिंगर्स शो में परफारमेंस के लिए सम्मानित किया गया। वर्षा सक्सेना ने मो. रफ़ी और किशोर कुमार का जीवन परिचय बताया। रंजीत सहमी ने खिलते हैं गुल यहां, संदीप सिंह ने जो राह चुनी तूने, संदीप खंडेलवाल ने रूप तेरा मस्ताना गीत पर व्हिसलिंग की। मंजू सिंह ने जिस पथ पर चला, स्तुत्य मिश्रा ने यह शाम मस्तानी पर बांसुरी वादन किया। डॉ.देवेंद्र कन्हैया ने एक हंसी शाम को, कृपा ने आओ हुजूर हमको, डॉ प्रदीप सक्सेना ने रिमझिम गिरे सावन, अनीता चौधरी ने मेरे नसीब में तू है के नहीं गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी।