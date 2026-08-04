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Pilibhit News: नगमों की शाम में गूंजे तराने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में सिटी सिंगर्स क्लब के कलाकारों ने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को उनके गानों के जरिए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हिना सक्सेना को सुपरस्टार सिंगर्स शो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकारों ने कई प्रसिद्ध गीतों का प्रदर्शन किया।

Pilibhit News: नगमों की शाम में गूंजे तराने

Pilibhit News: पीलीभीत। सिटी सिंगर्स क्लब के कलाकारों ने गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को उनके गीतों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कृपा दीक्षित ने सरस्वती वंदना की। हिना सक्सेना को सुपरस्टार सिंगर्स शो में परफारमेंस के लिए सम्मानित किया गया। वर्षा सक्सेना ने मो. रफ़ी और किशोर कुमार का जीवन परिचय बताया। रंजीत सहमी ने खिलते हैं गुल यहां, संदीप सिंह ने जो राह चुनी तूने, संदीप खंडेलवाल ने रूप तेरा मस्ताना गीत पर व्हिसलिंग की। मंजू सिंह ने जिस पथ पर चला, स्तुत्य मिश्रा ने यह शाम मस्तानी पर बांसुरी वादन किया। डॉ.देवेंद्र कन्हैया ने एक हंसी शाम को, कृपा ने आओ हुजूर हमको, डॉ प्रदीप सक्सेना ने रिमझिम गिरे सावन, अनीता चौधरी ने मेरे नसीब में तू है के नहीं गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी।

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अमित शेखर ने अरे दीवानो मुझे पहचानो, निखिल अग्रवाल ने दिल की आवाज भी सुन, ज्ञानेंद्र सिंह ने तुम भी चलो हम भी चलें, डॉ पी एन सक्सेना ने यह माना मेरी जान, क्षितिज सक्सैना ने तू इस तरह से मेरी जिंदगी में, डॉ.भारत कंचन ने छलकाए जाम गीतों को गाया। संचालन अनिल अरोरा ने किया। क्षितिज सक्सेना की मां हिना सक्सेना को सुपरस्टार सिंगर शो के लिए परफॉर्मेंस देने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एडीजे यशोकांति दास, डॉ परविंदर सिंह सहमी, एसपीएस संधू, अमृतलाल, डॉ डीके गंगवार, आशुतोष सिंह, कविता सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ प्रणव शास्त्री अशोक सक्सेना, पंकज सक्सेना डॉ ममता सक्सेना, डॉ संजय श्रीवास्तव, संदीप सक्सेना आदि संगीत प्रेमी रहे।

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