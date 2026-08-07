Pilibhit News: सास की हत्या कर दामाद ने बूगे में आग लगाकर जला दिया शव
Pilibhit News: पीलीभीत में सुरेश कुमार ने अपने बहनोई पर अपनी मां मोहन देई की हत्या का आरोप लगाया है। 31 जुलाई को बहनोई ने वास पर आकर उनकी मां की हत्या कर दी और शव को जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम जिठनिया निवासी सुरेश कुमार पुत्र नत्थू लाल ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसकी मां 65 वर्षीय मोहन देई गांव के बाहर काब्रिस्तान के पास बने अपने दूसरे मकान में रहती हैं। 31 जुलाई को उसका बहनोई महेंद्र पाल पुत्र पंचम लाल निवासी ग्राम हरहरपुर रात आठ बजे उसकी मां के पास आया था। रात में वह उन्हीं के घर पर रूका था। उसका बहनोई उसकी मां से अक्सर नाराज रहता था। सुरेश के अनुसार उसकी बहन के मां के पास आने से उसका बहनोई महेंद्र नाराज रहता था। इसी कारण उसी रात मौका पाकर महेंद्र उसकी मां की हत्या कर दी और हत्या की जानकारी छिपाने के लिए शव को घर के बाहर बने एक बूगे(भूसे के ढेर)में रखकर जला दिया।
अगले दिन मां को न देखकर उसने काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं लग सकी। गुरुवार शाम जले हुए बूगे की राख हटाते समय उसकी मां की जली हुई हडिडयां और चूडी राख के ढेर में मिली। जिसके बाद मां की मौत का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि हडिडयों को डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शव मोहन देई का है। रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विस्तृत विवेचना की जा रही है।
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