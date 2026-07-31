Pilibhit News: नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
Pilibhit News: बरखेड़ा की एक महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 27 जुलाई को मेले के बाद उसकी बेटी गायब हो गई। आरोप है कि गोविन्द ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। महिला ने 28 जुलाई को पुलिस में शिकायत की और कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है।
Pilibhit News: बरखेड़ा। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 27 जुलाई को वह परिवार और दामाद के साथ इलावास मेला देखने गई थीं। दोपहर करीब ढाई बजे घर लौटने पर उनकी पुत्री घर पर नहीं मिली। महिला का आरोप है कि मकरंदापुर निवासी गोविन्द पुत्र नन्हेलाल उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद वह 28 जुलाई को बरखेड़ा थाने पहुंचीं और रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
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