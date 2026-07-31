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Pilibhit News: मां बेटी के कांनों के कुंडल छीने, तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पुलिस ने कुंडल छीनने की घटना की जानकारी से किया इनकारमां बेटी के कांनों के कुंडल छीने, तहरीरमां बेटी के कांनों के कुंडल छीने, तहरीरमां बेटी के कांनों

Pilibhit News: मां बेटी के कांनों के कुंडल छीने, तहरीर

Pilibhit News: बीसलपुर। मां बेटी को झांसे में लेकर एक धार्मिक स्थल के पास दोनों के कुंडल नोंच लिए। मामले की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई। चोरों का फोटो सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया है। बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी सुनीता पत्नी सुरेश कुमार ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि वह थाना बिलसण्डा क्षेत्र के गांव ब्रिसिंगपुर निवासी चंद्रकली के साथ चार जून को शाम छह बजे बाजार से वापस घर आ रही थी। तभी दो अज्ञात लोगों ने उन्हें धोखा देकर एक मजार के पास ले गए।

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उसके व उसकी मां के कानों के कुंडल छीन लिए। सीसी टीवी कैमरे में दोनों चारों की फुटेज कैद हो गई। कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरे संज्ञान में घटना नहीं है।

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