Pilibhit News: मां बेटी के कांनों के कुंडल छीने, तहरीर
Pilibhit News: पुलिस ने कुंडल छीनने की घटना की जानकारी से किया इनकारमां बेटी के कांनों के कुंडल छीने, तहरीरमां बेटी के कांनों के कुंडल छीने, तहरीरमां बेटी के कांनों
Pilibhit News: बीसलपुर। मां बेटी को झांसे में लेकर एक धार्मिक स्थल के पास दोनों के कुंडल नोंच लिए। मामले की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई। चोरों का फोटो सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार किया है। बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी सुनीता पत्नी सुरेश कुमार ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि वह थाना बिलसण्डा क्षेत्र के गांव ब्रिसिंगपुर निवासी चंद्रकली के साथ चार जून को शाम छह बजे बाजार से वापस घर आ रही थी। तभी दो अज्ञात लोगों ने उन्हें धोखा देकर एक मजार के पास ले गए।
उसके व उसकी मां के कानों के कुंडल छीन लिए। सीसी टीवी कैमरे में दोनों चारों की फुटेज कैद हो गई। कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरे संज्ञान में घटना नहीं है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।