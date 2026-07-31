Pilibhit News: एसबीआई और बेसिक शिक्षा के समझौते के बारे में दी जानकारी
Pilibhit News: बरखेड़ा में शिक्षकों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी शिव शंकर मौर्य ने नवोदय विद्यालयों में प्रवेश और एसबीआई समझौते के लाभों पर चर्चा की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति के प्रति प्रेरणा पर भी ध्यान दिया गया। सभी प्रधानाध्यापक इस बैठक में मौजूद रहे।
Pilibhit News: पीलीभीत। बरखेड़ा के ब्लॉक संसाधन केंद्र में शिक्षकों की मासिक बैठक खंड शिक्षा अधिकारी बरखेड़ा शिव शंकर मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नवोदय विद्यालय बीसलपुर के प्रवक्ता ने विकासखंड बरखेड़ा से सर्वाधिक नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकतम आवेदन फॉर्म भरवाए जाने के लिए अध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारी की प्रशंसा करते हुए और अधिक सहयोग की अपेक्षा की। एसबीआई और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हुए समझौते और उससे होने वाले लाभ के बारे में अध्यापकों को विस्तार से बताया गया। दस अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के संबंध में भी सभी प्रधानाध्यापक को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बरखेड़ा ने विस्तार से बताते हुए उनका उन्मुखीकरण किया।
खंड शिक्षा अधिकारी ने बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन और उनकी फीडिंग और प्रेरणा पोर्टल और यूडाइस पर करने, डीबीटी डाटा का सत्यापन, संचारी रोग जागरुकता, किताब वितरण और प्रेरणा पर फीडिंग, एफएलएन प्रशिक्षण, एमएचएम गठन साक्षरता के अंतर्गत निरक्षरों की उल्लास एप पर फीडिंग आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। अध्यापकों को रोजाना छात्रों के ऑनलाइन अटेंडेंस के प्रति प्रेरित किया गया। इस मौके पर सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।
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