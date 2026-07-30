Pilibhit News: पुलिस और राहत बचाव दल ने धनारा घाट पर किया मॉकड्रिल
Pilibhit News: पूरनपुर में सावन माह के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए शारदा नदी के धनारा घाट पर मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस और राहत बचाव दल ने डमी को नदी में फेंककर उसे बचाने का अभ्यास किया। सुरक्षा के लिए घाट पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
Pilibhit News: पूरनपुर। सावन माह भर शारदा नदी के धनारा घाट पर सैकड़ो कांवड़िए जल भरने जाते हैं। इस दौरान हादसे की आशंका बनी रहती है। कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और राहत बचाव दल ने नदी किनारे मॉक ड्रिल किया। नदी में डमी फेंककर उसे बचाने का रिहर्सल किया गया। घाट पर बचाव के लिए सुरक्षा इंतजाम भी किए गए है।
मॉक ड्रिल की प्रक्रिया
गुरुवार से सावन माह शुरू हो रहा है। दूर दराज से आने वाले कांवड़िए शारदा नदी के धनाराघाट पर जल भरने जायेंगे। नदी में पानी का बहाव तेज होने से हादसे की आशंका बनी रहती है। हादसे के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्य को लेकर बुधवार को पुलिस और राहत बचाव दल ने धनारा घाट पर सीओ विधिभूषण मौर्य के निर्देशन में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान शारदा नदी के तेज बहाव में डमी को फेंका गया। मौजूद राहत बचाव दल के जवानों ने डमी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से नदी में रस्सी बांधी गई। जिससे कांवड़िए गहरे पानी की ओर न जाए। मॉक ड्रिल के दौरान तीन निजी और एक सरकारी नाव के साथ नौ गोताखोरों ने अभ्यास किया। कांवड़ियों के जल भरने के दौरान बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए।
सामान्य प्रश्न
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