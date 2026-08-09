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Pilibhit News: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत जूनियर हाईस्कूल में पुलिस विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महिला आरक्षी और उपनिरीक्षक ने छात्रों को सुरक्षा और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और अप्रिय घटनाओं की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई।

Pilibhit News: मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को किया जागरूक

Pilibhit News: पूरनपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार को शहर के जूनियर हाईस्कूल में पुलिस विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपनिरीक्षक और महिला आरक्षी ने पहुंचकर छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संचालित हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी बताया।इस दौरान छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी परिजनों व पुलिस को देने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में एसआई जयवीर सिंह, इंचार्ज अध्यापक ब्रजेश शुक्ला, गुरुप्रीत कौर, चिरौजी लाल और मोीम्मद आलम मौजूद रहे।

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