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Pilibhit News: महिला को ले जाने पर पिता-पुत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर के माधोटांडा थाना के एक गांव की महिला एक अगस्त को घर से गायब हो गई। उस पर आरोप है कि वह बीस हजार रुपये और सोने-चांदी के आभूषण लेकर गई। महिला के पति ने बताया कि उसे सियाराम शर्मा और उसकी बेटी करिश्मा ले गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Pilibhit News: महिला को ले जाने पर पिता-पुत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: पूरनपुर। थाना माधोटांडा के एक गांव की निवासी महिला एक अगस्त को घर से गायब हो गई। आरोप है महिला घर से बीस हजार की नकदी और सोने चांदी के आभूषण भी साथ ले गई। उसके पति ने जानकारी कि तो पता चला महिला को सियाराम शर्मा और उसकी पुत्री करिश्मा ले गई है। महिला के पति ने दोनों से इस संबध में पूछ तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने महिला के पति की तहरीर पर पिता पुत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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