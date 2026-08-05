Pilibhit News: नगदी-जेवरात समेत किशोरी लापता,रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: पीलीभीत के सुनगढ़ी क्षेत्र में एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 17 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी और वो काम पर गए थे। लौटने पर पता चला कि उसकी बहन एक लाख रुपये कैश और छह लाख रुपये के आभूषण ले गई है। युवक का आरोप है कि एक अज्ञात युवक ने उसकी बहन को बहलाकर ले गया।
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक ने थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसकी 17 वर्षीय बहन घर पर अकेली थी। वह अपने भाईयों के साथ काम करने के लिए गया हुआ था। तीन अगस्त को शाम चार बजे जब वह वापस आया तो उसकी बहन घर पर नहीं थी। उसकी बहन घर से एक लाख रुपये नगद और सोने चांदी के जेवरात समेत छह लाख रुपये का सामान ले गई है। उसकी बहन को अज्ञात युवक बहलाफुसलाकर ले गया है। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।
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