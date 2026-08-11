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Pilibhit News: चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से बालक को परिजनों से मिलवाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में एक मानसिक रूप से कमजोर 10 वर्षीय बालक रेलवे स्टेशन पर लापता मिला। चाइल्ड हेल्पलाइन ने बालक को सुरक्षित किया और उसकी जानकारी ली। बालक ने अपने गांव का नाम बताया। परिवार का पता लगाने के बाद, बालक को 24 घंटे के भीतर उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

Pilibhit News: चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से बालक को परिजनों से मिलवाया

Pilibhit News: पीलीभीत। दिमागी रूप से कमजोर बालक रास्ता भटककर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जिसे चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बालक को सुपुर्दगी में लेकर जानकारी ली। इसके बाद बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। थाना जीआरपी ने चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 पर सूचना देकर बताया कि एक लगभग दस वर्षीय बालक लापता की स्थिति में मिला है, जो कि अपना पता बता पाने में असमर्थ है। इस मामले की सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर राहुल मौर्य एवं केस वर्कर प्रतुल सिंह मौके पर पहुंचे और बालक को अपनी सुपुर्दगी में लेकर जानकारी ली, तो बालक अपना नाम व पिता, गांव का नाम ही बता पा रहा था।

बालक ने परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह को काउंसलिंग के दौरान यह बताया कि उसकी एक बहन वीरांगना अवंतीबाई कालेज में पढ़ाई करती है, जिस कारण परियोजना समन्वयक ने पीलीभीत के आसपास के गांव के प्रधानों से संपर्क करना शुरू किया तो पता चला कि बालक थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। ग्राम प्रधान ने बताया कि बालक को शुगर की बीमारी है और बालक के दिमागी रूप से भी थोड़ा सही नहीं है। बालक आज सुबह शुगर का इंजेक्शन लगाने के बाद अपने घर से बिना बताए ही कहीं चला गया था। चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता के चलते आज फिर एक लापता की स्थिति में प्राप्त बालक के पता पुष्टि होने पर 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति पीलीभीत के आदेश पर बालक को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

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