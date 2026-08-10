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Pilibhit News: किशोरी लापता,रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला के निवासी युवक ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि आठ अगस्त को सुबह सात बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्

Pilibhit News: किशोरी लापता,रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला के निवासी युवक ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि आठ अगस्त को सुबह सात बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। काफी समय बीतने के बाद जब उसकी पुत्री घर नहीं आई तो परिजन ने खोजबीन की, उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

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