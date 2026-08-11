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Pilibhit News: किशोर लापता, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के सुनगढी थाना क्षेत्र से 13 वर्षीय अमृत कुमार लापता हो गया है। 9 अगस्त को वह बिना बताए घर से निकला था। परिजनों ने उसकी खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसी कैमरों की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी है।

Pilibhit News: किशोर लापता, रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढी क्षेत्र के नौगवा पकडिया निवासी ललित कुमार प्रजाति ने थाना सुनगढी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसका 13 वर्षीय पुत्र अमृत कुमार नौ अगस्त को दोपहर साढे तीन बजे घर के बिना बताए कहीं चला गया। काफी देर तक वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। रिश्तेदारों में भी तलाश की गई। सुनगढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लापता किशोर की तलाश शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि सीसी कैमरों की मदद से किशोर की तलाश की जा रही है।

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