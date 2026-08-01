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Pilibhit News: छह हाईटेक डेयरी के सापेक्ष 183 से अधिक आए आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए पशुपालकों से आवेदन मांगे गए हैं। अब तक इस योजना में 183 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लाटरी के माध्यम से पात्र पशुपालकों को डेयरी आवंटित की जाएगी।

Pilibhit News: छह हाईटेक डेयरी के सापेक्ष 183 से अधिक आए आवेदन

Pilibhit News: पीलीभीत। सूबे भर में मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई जा रही है। इस योजना में हाईटेक डेयरी खोलने को लेकर पशुपालकों से आवेदन मांगे गए थे। अब तक ऑनलाइन माध्यम से मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 183 आवेदन आए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रवीण कुमार त्यागी ने बताया कि मिनी नंदिनी योजना में 183 आवेदन आए हैं। पोर्टल को देखने के बाद अंतिम संख्या पता चल सकेगी। पात्र पशुपालकों को लाटरी के माध्यम से डेयरी आवंटित की जाएगी।

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