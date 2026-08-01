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Pilibhit News: 14 छात्र-छात्राओं को जारी किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में ब्लॉक संसाधन केंद्र बरखेड़ा में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए चिकित्सा जांच कैम्प लगाया गया। 31 छात्रों का पंजीकरण किया गया और 14 छात्रों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की देखरेख में विभिन्न विशेषज्ञों ने परीक्षण किया। अगला परीक्षण चार अगस्त को अमरिया ब्लॉक में होगा।

Pilibhit News: 14 छात्र-छात्राओं को जारी किए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र

Pilibhit News: पीलीभीत। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र बरखेड़ा में दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर मेडिकल अस्सिमेंट कैंप लगाया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों का परीक्षण किया गया। शुक्रवार को आयोजित अस्सिमेंट कैंप में ब्लॉक के 31 दिव्यांग छात्र-छात्राओं का पंजीकरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की ओर गठित चिकित्सकों के पैनल ने दिव्यांगता का परीक्षण किया गया। कैंप में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. संजीव सक्सेना, नेत्र सर्जन डॉ.संजीव कुमार, ईएनटी सर्जन डॉ.सुरभि सिंह, प्रवीन शर्मा, डॉ. सचिन प्रजापति ने दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता परीक्षण किया। परीक्षण के बाद 14 छात्र-छात्राओं को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए।

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जिला समन्वयक समग्र शिक्षा राकेश पटेल ने बताया कि चार अगस्त को अमरिया ब्लॉक में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर परीक्षण कैंप लगाया जाएगा। इस मौके पर स्पेशल एजुकेटर रामदास, राजेश कुमार, संजीव मिश्रा, पंकज कुमार, अनिल सोनकर सहित कई अभिभावक मौजूद रहे।

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