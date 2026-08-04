Pilibhit News: मतुआ समाज ने मनाया केंद्रीय मंत्री शांतनु का जन्मदिन
Pilibhit News: ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के संघाधिपति एवं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का जन्मदिवस यहां रिछोला में मनाया गया। ऑल इंडिया मतुआ महासंघ उप्र के प्रदेश
Pilibhit News: पीलीभीत। ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के संघाधिपति एवं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का जन्मदिवस यहां रिछोला में मनाया गया। ऑल इंडिया मतुआ महासंघ उप्र के प्रदेश अध्यक्ष जय किशन मंडल के आवास पर मनाया गया। कार्यक्रम में हरजिन्दर सिंह कहलो, उत्तम दलाल, नरेश मल्लिक, मनोज राय, अभिजीत ढाली, विश्वनाथ, मिथुन डे, विश्वजीत डे, जीवन हलदार, विष्णु हलदार, अजीत डे, मंजीत सरदार, दीपक मंडल, विष्णु मजूमदार आदि मौजूद रहे।
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