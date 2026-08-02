Pilibhit News: मातृ सम्मेलन में माताओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास का दिया संदेश
Pilibhit News: पूरनपुर के मोहन सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर में मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इसमें माताओं के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्य अतिथि अनुसुइया सिंह ने माताओं की जिम्मेदारियों पर जोर दिया। प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम का समापन किया और सभी का आभार व्यक्त किया।
Pilibhit News: पूरनपुर। मोहन सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर में शनिवार को मातृ सम्मेलन का आयोजन उत्साह और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया। प्रधानाचार्य नीरज दीक्षित ने अतिथियों का परिचय कराते हुए पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में कक्षा आठ की छात्राओं हिमांशी, यशी और सृष्टि ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। शिशु वाटिका प्रमुख शिल्पी श्रीवास्तव के निर्देशन में मातृशक्ति के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विजेता माताओं को सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि अनुसुइया सिंह ने कहा कि मातृ सम्मेलन का उद्देश्य माताओं को बच्चों के प्रति अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करना है।
विद्यालय की कोषाध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता संगीता सिंगल ने बच्चों के संस्कार, देखभाल और उनके सर्वांगीण विकास में मां की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का संचालन आचार्या शिवांगी मिश्रा ने किया। इस अवसर पर रेणु खुराना, मधु खंडेलवाल, विद्यालय अध्यक्ष सत्य प्रकाश पांडेय, प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य नीरज दीक्षित ने सभी अतिथियों एवं मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा जताई।
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