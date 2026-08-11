Pilibhit News: शिवालयों में हर-हर महादेव, बम-बम भोले की गूंज
Pilibhit News: दूसरे सोमवार को बिलसंडा के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कांवड़ यात्रा में भक्त नाचते-गाते नजर आए। अलग-अलग मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन हुआ। पुलिस बल तैनात रहा और बच्चों की कांवड़ यात्रा भी निकाली गई।
Pilibhit News: बिलसंडा। दूसरे सोमवार को शिवालयों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सड़कों पर नाचते गाते हुए कांवड़ियों की बम बम दिखी। मरौरी स्थित मढानाथ मंदिर, ढकिया स्थित श्रीसिद्धनाथ मंदिर, खदनिया बाबा, बुधौली में प्राचीन शिव मंदिर, नगर में ऊंचा मंदिर, सिमबुआ में गौरीशंकर मंदिर, लिलहर स्थित नीलकंठ मंदिर, तिलसंडा स्थित शिवमंदिर समेत जगह जगह भक्तों ने बेलपत्र, भांग, धतूरा के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। दिनभर मंदिरों में रुद्राभिषेक अनुष्ठान हुए। भंडारा प्रसाद का भी आयोजन हुआ। सोमवार को बड़ी सँख्या में शिवभक्तों ने व्रत रखकर भगवान का भजन कीर्तन किया। एसओ जगदीप मलिक समेत पुलिस बल तैनात रहा।
डीजे की धुन पर कांवड़ियां नाचते गाते नजर आए। लिलहर और मढानाथ मंदिर पर भोलेनाथ को जल चढ़ाया गया। नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों की कांवड़ यात्रा निकाली गई। उनकों कांवड़ के बारे में बताया गया।
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