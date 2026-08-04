Pilibhit News: लाखों की चोरी, जेवरात और नकदी ले उड़े चोर

Pilibhit News: दियोरिया के खरदहाई गांव में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर सोने-चांदी के लाखों रुपये के जेवरात और 25 हजार रुपये की नकदी चुरा ली। घटना के समय परिवार सो रहा था। सुबह चोरी का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Pilibhit News: दियोरिया। दियोरिया कला कोतवाली क्षेत्र के गांव खरदहाई में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और 25 हजार रुपये की नकद चोरी कर ली। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। सुबह सामान बिखरा मिलने और बक्से से जेवर व नकदी गायब होने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण दियोरिया कला कोतवाली क्षेत्र के गांव खरदहाई निवासी हरिओम अवस्थी ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमें कहा गया कि सोमवार रात में परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर में घुस आए और बक्से का ताला खोलकर उसमें रखे सोने का हार, वेंदा, विदुआ, तीन सोने की अंगूठियां, दो सोने के कंगन, चांदी की एक जोड़ी गुलशन पट्टी, दो चांदी की करधनी, पुरानी चांदी तथा 25 हजार रुपये की नकदी चोरी कर फरार हो गए।

परिवार की प्रतिक्रिया मंगलवार सुबह परिवार के लोग जागे तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। बक्से से जेवरात और नकदी गायब देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। थानाध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि चोरी की तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।