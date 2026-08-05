Pilibhit News: मायके आई विवाहिता लापता
Pilibhit News: पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में एक ग्रामीण ने अपनी 27 वर्षीय पुत्री के लापता होने की सूचना दी। पुत्री, जो शादीशुदा है, अपने मायके आई थी और गांव के रोशन लाल द्वारा उसे बहलाफुसला कर ले जाने का आरोप लगाया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव के निवासी ग्रामीण ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसकी 27 वर्षीय पुत्री को रोशन लाल निवासी ग्राम जिठनिया भगवंतपुर अपने साथ बहलाफुसला कर ले गया है। उसने अपनी पुत्री की काफी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उसकी पुत्री शादीशुदा है और अपने मायके आई हुई थी। थानाध्यक्ष गजरौला बृजवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवाहिता की तलाश की जा रही है।
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