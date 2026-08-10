Pilibhit News: घूमने निकले युवक पर जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज
Pilibhit News: पूरनपुर में मनोज उर्फ मोनू रविवार सुबह घूमने निकले थे। इस दौरान एक युवक ने उन पर हमला किया और ईंटों से सिर पर प्रहार किया, जिससे वह अचेत होकर गिर गए। मनोज की मां द्वारा अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में लिया।
Pilibhit News: पूरनपुर। नगर के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले मनोज उर्फ मोनू रविवार सुबह घर से घूमने के लिए निकले थे। इस दौरान एक युवक ने मनोज के साथ मारपीट करते हुए उस पर ईंटों से प्रहार किए जिससे उसका सिर फट गया। वह मौके पर ही अचेत होकर गिर गया। जानकारी लगते ही मनोज की मां सुदामा देवी मौके पर पहुंच गई। वह खून से लथपथ मनोज को सीएचसी लेकर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है।
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