Pilibhit News: कुल्हाड़ी मार कर बकरी का पैर काटने का आरोप
Pilibhit News: दियोरिया में, प्रमोद कुमार अपनी बकरियों को चरा रहा था जब एक व्यक्ति ने उसकी बकरी के पैर में कुल्हाड़ी मारी, जिससे पैर कट गया। प्रमोद के विरोध करने पर आरोपी ने हमला किया। प्रमोद ने अपने चाचा को जानकारी दी, जिन्होंने शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Pilibhit News: दियोरिया कला। दियोरिया निवासी राजेंद्र प्रसाद का पुत्र प्रमोद कुमार रामबाग में बकरियां चरा रहा था। आरोप है कि उसी समय दियोरिया निवासी एक शख्स बाग में जा पहुंचा। चरते समय बकरी के पैर में कुल्हाड़ी मार दी। जिससे बकरी का पैर कट गया। प्रमोद ने जब विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ा। शोरगुल पर आरोपी चला गया। प्रमोद ने घर जाकर चाचा राजाराम को पूरी बात बताई। राजाराम ने आरोपी के घर शिक़ायत की। आरोप है कि राजाराम के ऊपर कुल्हाड़ी चलाते हुए भाग गया। तहरीर के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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