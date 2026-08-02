Pilibhit News: दीवार फांदकर घर में घुसे चोर, लाखों के जेवर और नकदी की चोरी
Pilibhit News: गिद्धौर गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। चोर 14 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर आए और सामान चुरा ले गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की।
Pilibhit News: मझोला। न्यूरिया थाना क्षेत्र के गिद्धौर गांव में शुक्रवार रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। परिवार को घटना की जानकारी शनिवार सुबह हुई, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
घटना का विवरण
मझोला क्षेत्र के गिद्धौर गांव निवासी सुमित्रा देवी ने थाना न्यूरिया पुलिस को तहरीर दी। जिसमे कहा गया कि शुक्रवार रात उनका परिवार घर में सो रहा था। उनके पति भगवान शरण राठौर आंगन में चारपाई पर सोए थे, जबकि वह दोनों बच्चों के साथ छत पर बने कमरे में थीं। इसी दौरान चोर घर के पीछे धान के खेत की तरफ से लगभग 14 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुस आए। बदमाशों ने घर में रखी संदूक की चाबी खोज ली और ताला खोलकर उसमें रखे बैग से करीब सवा पांच तोला सोना, लगभग 900 ग्राम चांदी और 25 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। चोरी गए सामान में सोने का हार, मंगलसूत्र, झुमके, टीका, झाले, ओम सहित कई चांदी के आभूषण शामिल हैं। शनिवार सुबह कमरे का सामान बिखरा देखकर परिवार को चोरी की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में फोरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य एकत्र किए। परिजनों के अनुसार मकान के मुख्य प्रवेश मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन चोर कैमरों की नजर से बचने के लिए पीछे की दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और उसी रास्ते से फरार हो गए।
सराफा की दुकान में लगाया नकब
बरखेड़ा। नगरा चौराहे पर स्थित एक सराफा दुकान में शुक्रवार रात चोरों ने पीछे की दीवार में नकब लगाया। हालांकि चोर सामान लेजाने में कामयाब नहीं हुए। आमडार गांव निवासी गंगाराम की दुकान में चोर घुस गए। शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे व्यापारी को घटना की जानकारी हुई। इससे पहले टहलने निकले लोगों ने दुकान की दीवार कटी देख मकान मालिक रामेश्वर दयाल को सूचना दी थी। दुकान के अंदर तिजोरी टूटी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में पीड़ित ने जो तहरीर पहले पुलिस को दी,उसमे चोरी की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित ने दोबारा वीडियो जारी कर चोरी न होने देने की बात कही है।
सामान्य प्रश्न
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