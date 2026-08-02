Pilibhit News: दीवार फांदकर घर में घुसे चोर, लाखों के जेवर और नकदी की चोरी

घटना का विवरण

मझोला क्षेत्र के गिद्धौर गांव निवासी सुमित्रा देवी ने थाना न्यूरिया पुलिस को तहरीर दी। जिसमे कहा गया कि शुक्रवार रात उनका परिवार घर में सो रहा था। उनके पति भगवान शरण राठौर आंगन में चारपाई पर सोए थे, जबकि वह दोनों बच्चों के साथ छत पर बने कमरे में थीं। इसी दौरान चोर घर के पीछे धान के खेत की तरफ से लगभग 14 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुस आए। बदमाशों ने घर में रखी संदूक की चाबी खोज ली और ताला खोलकर उसमें रखे बैग से करीब सवा पांच तोला सोना, लगभग 900 ग्राम चांदी और 25 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। चोरी गए सामान में सोने का हार, मंगलसूत्र, झुमके, टीका, झाले, ओम सहित कई चांदी के आभूषण शामिल हैं। शनिवार सुबह कमरे का सामान बिखरा देखकर परिवार को चोरी की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में फोरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर फिंगरप्रिंट समेत अन्य साक्ष्य एकत्र किए। परिजनों के अनुसार मकान के मुख्य प्रवेश मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन चोर कैमरों की नजर से बचने के लिए पीछे की दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और उसी रास्ते से फरार हो गए।