Pilibhit News: चीनी मिल में पूजा अर्चना के साथ रोलर स्थापित
Pilibhit News: पीलीभीत की किसान सहकारी चीनी मिल पूरनपुर में मेंटीनेंस कार्य तेजी से चल रहा है। हाल ही में रोलर का पूजन कर स्थापित किया गया है। चीनी मिल के अन्य पार्ट्स की मरम्मत भी जल्द की जाएगी। इस कार्य के दौरान डीसीओ खुशीराम और चीनी मिल के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
Pilibhit News: पीलीभीत। दि किसान सहकारी चीनी मिल पूरनपुर में मेंटीनेंस कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में चीनी मिल में रोलर का पूजन कर स्थापित कर दिया गया है। आने वाले समय में चीनी मिले के अन्य पार्ट भी मरम्मत करके लगा दिए जाएंगे। रोलर स्थापित करने से पहले पूजा अर्चना की गई। ये काम समय के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर डीसीओ खुशीराम समेत चीनी मिल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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