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Pilibhit News: डाक कांवड़ियों पर हुई पुष्पवर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर के माधोटांडा में महाकाल सेवा समिति ने श्रावण मास के दौरान मां शारदा टनकपुर से पवित्र जल लेकर गोमती उद्गम स्थल की ओर जा रहे डाक कांवड़ियों का स्वागत किया। विधायक बाबूराम पासवान और ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे।

Pilibhit News: डाक कांवड़ियों पर हुई पुष्पवर्षा

Pilibhit News: पूरनपुर। श्रावण मास पर माधोटांडा में महाकाल सेवा समिति की ओर से मां शारदा टनकपुर से पवित्र जल लेकर गोमती उद्गम स्थल की ओर जा रहे शिवभक्त डाक कांवड़ियों का विधायक बाबूराम पासवान ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। कांवड़ियों के स्वागत के लिए ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखाई दिया। हर-हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में जिपं सदस्य डॉ. विवेक सिंह समेत, हिरदेश त्रिगुणायत, पूरन लाल कश्यप, जसवंत कश्यप, ध्रुव त्रिगुणायत, ध्रुव यादव, निशांत त्रिगुणायत, महिपाल सिंह, श्रीराम कश्यप समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कांवडियों का उत्साह बढ़ाया।

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