Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: भैंस को चारा डालने गई महिला को सांप ने डंसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: बरखेड़ा के गांव बहादुरपुर हुक्मी में 40 वर्षीय सलमा को खेत में भैंस को चारा डालते समय जहरीले सांप ने डंस लिया। परिजनों और ग्रामीणों ने मदद की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने झाड़-फूंक से बचने की सलाह दी है।

Pilibhit News: भैंस को चारा डालने गई महिला को सांप ने डंसा

Pilibhit News: बरखेड़ा। क्षेत्र के गांव बहादुरपुर हुक्मी में सोमवार सुबह खेत किनारे बनी पशुओं की झोपड़ी में भैंस को चारा डालने गई 40 वर्षीय सलमा को जहरीले सांप ने डंस लिया। महिला की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पति असलम ने बताया कि घटना सुबह करीब पांच बजे हुई, जब सलमा भैंस को चारा डाल रही थीं। वर्तमान में जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. लोकेश गंगवार ने बताया कि सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक या अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें।

मरीज को बिना देरी नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाएं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।