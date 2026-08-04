Pilibhit News: जगतपुर में तेंदुए ने पालतू कुत्ते को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत
Pilibhit News: बिलसंडा के जगतपुर गांव में तेंदुए की बढ़ती दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। रविवार को तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते को शिकार बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ कई दिनों से गांव में दिख रहा है, लेकिन वन विभाग ने अब तक उसे पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
Pilibhit News: बिलसंडा। पीटीआर दियोरिया रेंज के जगतपुर गांव में तेंदुए की बढ़ती दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रविवार रात तेंदुए ने गांव निवासी शेर सिंह के पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। लोग बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने से भी कतरा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ कई दिनों से गांव और आसपास के खेतों में घूमता देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले भी तेंदुए ने एक बकरी का शिकार किया था, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग की ओर से उसे पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में वन विभाग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में काम करने जाने वाले किसानों और स्कूल आने-जाने वाले बच्चों पर भी खतरा मंडरा रहा है। शाम ढलते ही लोग घरों से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी घटना को रोका जा सके।
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