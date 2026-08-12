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Pilibhit News: जगतपुर में तेंदुए ने अब बछड़े को बनाया निवाला, ग्रामीणों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बिलसंडा के जगतपुर गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुए ने एक बछड़े को अपना निवाला बनाया है, जो कि पिछले आठ दिनों में इसका दूसरा शिकार है। वन विभाग से प्रभावी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है।

Pilibhit News: जगतपुर में तेंदुए ने अब बछड़े को बनाया निवाला, ग्रामीणों में दहशत

Pilibhit News: बिलसंडा। पीटीआर के दियोरिया रेंज से सटे जगतपुर गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

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तेंदुए का शिकार

अब तेंदुए ने एक बछड़े को अपना निवाला बना लिया। ग्रामीणों के अनुसार, करीब आठ दिन में तेंदुए का यह दूसरा शिकार है। मौके पर तेंदुए के पगचिह्न भी मिले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से तेंदुआ गांव के आसपास लगातार दिखाई दे रहा है।

भय और चिंता

करीब दो महीने पहले तेंदुआ एक पालतू बकरी को घर से खींचकर जंगल की ओर ले गया था। इसके बाद पालतू कुत्ते का भी शिकार किया। अब बछड़े के शिकार के बाद ग्रामीणों में भय और बढ़ गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुए की मौजूदगी के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है। किसान भी खेतों की ओर जाने से सहमे हुए हैं।

वन विभाग की प्रतिक्रिया

ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार घटनाओं के बावजूद वन विभाग की ओर से तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव के आसपास गश्त बढ़ाने और तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते तेंदुए को नहीं पकड़ा गया तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

गाय का बछड़ा गायब

गांव के बलबंत सिंह ने बताया कि बीती रात उनकी पशुशाला में गाय के पड़ोस में बंधा बछड़ा गायब हो गया। सुबह जब खोजबीन की तो दूर गांव में खेत में बछड़े के अवशेष मिले।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेंदुए ने किस जानवर का शिकार किया है?
तेंदुए ने एक बछड़े को अपना निवाला बनाया है।
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