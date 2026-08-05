Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: बहादुरपुर हुकमी में आबादी के बीच घुसा तेंदुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: बरखेड़ा के ग्राम बहादुरपुर हुकमी में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल में, तेंदुआ गांव की घनी आबादी में आया और दो बकरियों को शिकार बनाया। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तेंदुए के पगमार्क की पुष्टि की। ग्रामीणों ने सुरक्षा उपायों की मांग की है।

Pilibhit News: बहादुरपुर हुकमी में आबादी के बीच घुसा तेंदुआ

Pilibhit News: बरखेड़ा। क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर हुकमी में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले करीब एक महीने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब फिर से ताजा घटनाक्रम ने ग्रामीणों की चिंता को और बढ़ा दिया है। मंगलवार को तेंदुआ सीधे गांव की घनी आबादी के बीच जा पहुंचा और वहां दो बकरियों को अपना शिकार बनाया। ​

ये भी पढ़ें:48 घंटे के अंदर पकड़ा गया बेलरायां रेंज में दूसरा तेंदुआ

तेंदुए का हमला

ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुए ने आबादी के बीचों-बीच हमला कर दो बकरियों को निशाना बनाया। इस हमले में एक बकरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। गनीमत यह रही कि इस दौरान तेंदुए का सामना किसी ग्रामीण से नहीं हुआ। अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने गांव के अंदर पहुंचकर जांच की और आवादी के बीच तेंदुए के पगमार्क (पंजों के निशान) पाए जाने की पुष्टि की है। ​

ये भी पढ़ें:Balrampur News: रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक, मवेशियों को बना रहा निवाला

पूर्व की घटनाएँ

ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए की दहशत नई नहीं है। लगभग दस दिन पहले भी बजाज चीनी मिल के पीछे झाड़ियों में एक सियार को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। उस घटना के बाद वन विभाग द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी लगाया गया था। पर तेंदुआ उसमें नहीं फंसा। पिंजरा बेअसर साबित होने के बाद अब तेंदुआ घूमते-घूमते सीधे गांव की आवादी तक पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि यदि वन विभाग ने जल्द ही पकड़ने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो कोई नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरे बढ़ाने और क्षेत्र में गश्त तेज करने की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

तेंदुए ने कब और कहाँ हमला किया?
तेंदुआ मंगलवार को ग्राम बहादुरपुर हुकमी में सीधे गांव की घनी आबादी के बीच जाकर दो बकरियों को शिकार बनाया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Bahadurpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।