Pilibhit News: बहादुरपुर हुकमी में आबादी के बीच घुसा तेंदुआ

Pilibhit News: बरखेड़ा के ग्राम बहादुरपुर हुकमी में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल में, तेंदुआ गांव की घनी आबादी में आया और दो बकरियों को शिकार बनाया। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तेंदुए के पगमार्क की पुष्टि की। ग्रामीणों ने सुरक्षा उपायों की मांग की है।

Pilibhit News: बरखेड़ा। क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर हुकमी में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले करीब एक महीने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब फिर से ताजा घटनाक्रम ने ग्रामीणों की चिंता को और बढ़ा दिया है। मंगलवार को तेंदुआ सीधे गांव की घनी आबादी के बीच जा पहुंचा और वहां दो बकरियों को अपना शिकार बनाया। ​

तेंदुए का हमला ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुए ने आबादी के बीचों-बीच हमला कर दो बकरियों को निशाना बनाया। इस हमले में एक बकरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। गनीमत यह रही कि इस दौरान तेंदुए का सामना किसी ग्रामीण से नहीं हुआ। अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने गांव के अंदर पहुंचकर जांच की और आवादी के बीच तेंदुए के पगमार्क (पंजों के निशान) पाए जाने की पुष्टि की है। ​

पूर्व की घटनाएँ ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए की दहशत नई नहीं है। लगभग दस दिन पहले भी बजाज चीनी मिल के पीछे झाड़ियों में एक सियार को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। उस घटना के बाद वन विभाग द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी लगाया गया था। पर तेंदुआ उसमें नहीं फंसा। पिंजरा बेअसर साबित होने के बाद अब तेंदुआ घूमते-घूमते सीधे गांव की आवादी तक पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि यदि वन विभाग ने जल्द ही पकड़ने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो कोई नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरे बढ़ाने और क्षेत्र में गश्त तेज करने की मांग की है।