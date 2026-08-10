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Pilibhit News: राइस मिल के पास घूम रहा तेंदुआ, दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर क्षेत्र में फिर से तेंदुआ देखा गया, जिसने दहशत फैला रखी है। सीसीटीवी में उसकी चहलकदमी कैद हुई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की माँग की, लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई। लोग नाराज हैं और सतर्क रहने की अपील की जा रही है।

Pilibhit News: राइस मिल के पास घूम रहा तेंदुआ, दहशत

Pilibhit News: पूरनपुर। क्षेत्र में कई दिनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ एक बार फिर राइस मिल के बाहर घूमता देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ की चहलकदमी कैद हो गई।

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तेंदुआ की चहलकदमी

एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने उसका वीडियो वायरल कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वीडियो वायरल होने के बाद खलबली मच गई है। खुटार हाईवे पर कोतवाली खेत्र के गांव कढ़ैरचौरा के पास एक सप्ताह पहले एक राइस मिल की दीवार पर एक तेंदुआ बैठा देखा गया था। ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने वन विभाग से तेंदुआ पकड़वाने की मांग की थी। इसको लेकर डीएम और वन विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था। इसके बावजूद वन विभाग ने तेंदुआ पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

वीडियो में कैद तेंदुआ

शनिवार रात तेंदुआ फिर खुटार हाइवे पर पड़रिया मोड़ के पास मौजूद एक राइस मिल के बाहर घूमता देखा गया। काफी देर तक वह बाहर लगे धर्म कांटा के पास चहलकदमी करता रहा। उसकी यह हरकत कांटे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिल मालिक ने कैमरे के फुटेज चेक की तो उसमें तेंदुआ दिखने पर खलबली मच गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने वीडियो वायरल कर सड़क से गुजरने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा तेंदुआ न पकड़े जाने से लोगों में नाराजगी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेंदुआ कहाँ देखा गया?
तेंदुआ राइस मिल के बाहर और खुटार हाईवे पर देखा गया।
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