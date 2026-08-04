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Pilibhit News: बैजूनागर के पास तेंदुए की दस्तक, दहशत में ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गढ़ा बीट अंतर्गत बैजूनागर गांव के पास तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने निरीक्षण किया और निगरानी बढ़ाई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ खेतों और झाड़ियों के आसपास दिखाई दिया, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया है।

Pilibhit News: बैजूनागर के पास तेंदुए की दस्तक, दहशत में ग्रामीण

Pilibhit News: पीलीभीत/लालपुर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज के गढ़ा बीट अंतर्गत बैजूनागर गांव के पास तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और निगरानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ गांव से सटे खेतों और झाड़ियों के आसपास दिखाई दिया। इसके बाद लोगों ने शाम के समय खेतों की ओर जाना कम कर दिया है। तेंदुआ के गांव के पास आवाजाही को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहोल देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वह लोग इस समय खेतों पपर काम कर रहे हैं।

ऐसे में वन्यजीवों को लेकर उनकी जान को खतरा है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर पदचिंहों को ट्रेस किया। वन अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ भोजन या पानी की तलाश में जंगल से आबादी के निकट आ गया हो सकता है। उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर लौटाने की मांग की है।

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