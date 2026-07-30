Pilibhit News: अफसरों तक शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची वन टीम
Pilibhit News: पूरनपुर के कढ़ेर चौरा गांव में एक सप्ताह से तेंदुआ खेतों में घूम रहा है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। बुधवार को तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। ग्राम प्रधान ने डीएम और डीएफओ से स्थिति की सूचना दी और तेंदुआ पकड़ने की मांग की। वन विभाग की टीम अब तक नहीं पहुंची है।
Pilibhit News: पूरनपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव कढ़ेर चौरा में एक सप्ताह से तेंदुआ खेतों की ओर चहल कदमी करता देखा जा रहा है। तेंदुआ के खेतों में घूमने से ग्रामीण भयभीत है। बुधवार को तेंदुआ के एक राइस मिल के पास घूमने का वीडियो वायरल हुआ। आबादी के पास तेंदुआ देखे जाने पर ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने इसकी सूचना डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और डीएफओ को दी। उन्होंने सुरक्षा के लिए अधिकारियों से तेंदुआ पकड़ने की मांग की। इसके बावजूद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। गुरुवार को भी तेंदुआ खुटार हाईवे के उत्तर दिशा में खेतों में देखा गया। धान रोपाई करने जा रहे ग्रामीणों ने तेंदुआ देखकर घबरा गए।
ग्रामीण तेंदुआ के पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
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