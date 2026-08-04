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Pilibhit News: सिमरिया गांव के घर में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर के सिमरिया गांव में एक तेंदुआ दीवार फांदकर राकेश कुमार के घर में घुस गया। घटना से गांव में दहशत फैल गई। तेंदुआ घर के अंदर चहलकदमी करने के बाद पास के गन्ने के खेत में चला गया। घटना के दौरान तेंदुए की गतिविधियों का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया।

Pilibhit News: सिमरिया गांव के घर में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद

Pilibhit News: पूरनपुर। दीवार फांदकर तेंदुआ सिमरिया गांव के एक घर में घुस गया। जानकारी लगते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। शोर शराबा होने पर तेंदुआ पास के गन्ने के खेत में घुस गया। घर में घुसे तेंदुए की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तहसील क्षेत्र के गांव सिमरिया ता. महाराजपुर के रहने वाले राकेश कुमार का घर खेतों के बना हुआ है। रविवार रात खेत से निकलकर एक तेंदुआ देर रात राकेश के घर में घुस गया। बाउंड्रीवाल के अंदर चहलकदमी के बाद वह पास में पड़े छप्पर में भी घूमता रहा। एक ग्रामीण ने तेंदुआ को बाउंड्री वाल के अंदर देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया।

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इस पर तेंदुआ घर से निकलकर पास के गन्ने के खेत में चला गया। तेंदुआ के घर में घुस जाने की जानकारी लगते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वह काफी देर तक खेतों के पास शोर शराबा करते रहे। घर में घुसे तेंदुआ का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

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