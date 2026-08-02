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Pilibhit News: कजरी निरंजनपुर गौशाला में घुसकर तेंदुआ ने मार डाला बछड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में सुबह तड़के एक तेंदुआ गोशाला में घुस आया और उसने एक बछड़े पर हमला कर उसे मार डाला। जब गोशाला के केयर टेकर ने शोर मचाया तो तेंदुआ बाउंड्री वॉल कूदकर भाग गया। हिंदू संगठनों ने तेंदुए के हमले पर नाराजगी जताई और बाउंड्री पर कंटीले तार लगाने की मांग की।

Pilibhit News: कजरी निरंजनपुर गौशाला में घुसकर तेंदुआ ने मार डाला बछड़ा

Pilibhit News: पूरनपुर। सुबह तड़के गोशाला में घुसे तेंदुए ने हमला कर बछड़े को मौत के घाट उतार दिया। आहट पर जागे केयर टेकर ने शोर मचाया। इस पर तेंदुआ गोशाला की दीवार फांदकर भाग गया। थाना सेहरामऊ क्षेत्र के गांव कजरी निरंजनपुर में गोशाला है। इसमें गोवंशीय पशुओं का संरक्षण किया जा रहा है। शनिवार सुबह लगभग साढ़े पांच बजे एक तेंदुआ गोशाला में घुस गया। उसने गाय के बछड़े पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान आहट होने पर गोशाला के केयर टेकर अश्वनी कुमार जाग गए। उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो तेंदुआ बछड़े के शव को नोच रहा था।

तेंदुआ देखकर अश्वनी कुमार ने शोर शराबा शुरू कर दिया। इस पर तेंदुआ गोशाला की बाउंड्री वॉल कूदकर भाग गया। जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। उन्होंने तेंदुए के गोवंशीय पशु के मौत के घाट उतारने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान बाउंड्री वाल के ऊपर कंटीले तार लगवाने की मांग की गई। सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई।

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