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Pilibhit News: तेंदुए ने गांव में किया बछड़े का शिकार, ग्रामीणों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बरखेड़ा में एक तेंदुए ने बछड़े पर हमला किया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। तेंदुआ रात में बछड़े को शिकार बनाते हुए बस्ती में घुस आया। वन विभाग ने पगमार्क की पुष्टि की है।

Pilibhit News: तेंदुए ने गांव में किया बछड़े का शिकार, ग्रामीणों में दहशत

Pilibhit News: बरखेड़ा। गोवंशीय पशुओं पर वन्यजीवों के हमले नहीं रुक रहे। ताजा मामला बरखेड़ा-पिपरिया मुख्य मार्ग पर बर्रामऊ का है। यहां तेंदुए ने एक बछड़े पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है।

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तेंदुए का हमला

तेंदुए ने रात के समय बछड़े पर हमला किया। बुजुर्ग बालक राम ने बताया कि रात लगभग 12 बजे घर के सामने बाग में बछड़ा चिल्लाते हुए निकलकर रोड पर आया। उसके पीछे बाघ अथवा तेंदुआ था। उसने बछड़े को शिकार बना लिया। पहले बछड़ा बाग में था और तेंदुए के आने पर जब वह बस्ती की तरफ भागा। तब तेंदुए ने उसे बीच बस्ती के पास दबोच लिया। बुधवार को ग्रामीणों को बछड़े का क्षत-विक्षत शव देखने को मिला। खेत में तेंदुए के पगचिन्ह (पंजों के निशान) भी मिले है।

वन विभाग की कार्रवाई

ग्राम प्रधान माखन लाल ने वन विभाग को दी, मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने जांच-पड़ताल के बाद इलाके में तेंदुए के पगमार्क होने की पुष्टि की है। ग्राम प्रधान माखन लाल ने बताया कि सोमवार को ग्रामीणों के साथ तेंदुए को भगाया गया। मंगलवार को एक बच्चे को भी तेंदुआ दिखा था। वन दरोगा सुरेश कुमार गंगवार ने बताया कि खेतों में पगचिह्न तेंदुए की तरह के ही मिले हैं।

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