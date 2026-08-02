Pilibhit News: शाहजहांपुर निवासी युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

Pilibhit News: पीलीभीत। फाइनेंस पर खरीदी गई कार की बकाया किस्तों को लेकर मारपीट और कार छीनने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस गया है। पुलिस ने शाहजहांपुर निवासी पीड़ित की तहरीर पर एक नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गिरफ्तार किए गए युवक के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। शुक्रवार रात में थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के पूरनपुर रोड स्थित टोयोटा एजेंसी के सामने हनुमान राइस मिल के पास एक कार सवार युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट करते हुए कार छीनने का प्रयास किया था। इस मामले में कार सवार शाहजहांपुर जिले के अल्हागंज निवासी रितिक प्रकाश शुक्ला ने थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई।

जिसमे कहा गया कि वह अपने ममेरे भाई कुशाग्र अवस्थी और अन्य परिजनों के साथ लखनऊ से नानकमत्ता व अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए अपनी वैगनआर कार से जा रहा था। उसकी कार फाइनेंस से वित्तपोषित है और आर्थिक तंगी के कारण कुछ किस्तें जमा नहीं हो सकी थीं। आरोप है कि इसी दौरान दो वाहनों से आए कुछ लोगों ने उनकी कार रोक ली। इनमें विक्रम सिंह नामक व्यक्ति सहित अन्य लोग शामिल थे। आरोप है कि किस्त जमा न होने की बात पूछने के बाद आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर रितिक तथा उसके ममेरे भाई के साथ मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने विक्रम सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया जबकि शेष लोग मौके से भाग गए। पुलिस कार को लेकर थाने आ गई। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विक्रम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है,अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।