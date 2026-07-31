Pilibhit News: अधिवक्ताओं ने पेड़ काटने का किया विरोध
Pilibhit News: पूरनपुर में पुरानी तहसील के भवन की नीलामी के बाद ठेकेदार ने तीन पेड़ काट दिए। अधिवक्ताओं ने विरोध किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वे कहते हैं कि नीलामी सिर्फ भवन की थी, पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। इस घटना से स्थानीय समुदाय में रोष बढ़ गया है।
Pilibhit News: पूरनपुर। नीलामी के बाद ढहाए जा रहे तहसील के पुराने भवन के पास तीन पेड़ ठेकेदार ने कटवा दिए। जानकारी लगने पर अधिवक्ताओं ने विरोध किया और कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। लगभग एक एक महीने पहले तहसील के पुराने भवन की नीलामी की गई थी। उसके बाद ठेकेदार ने भवन को तुड़वाना शुरू कर दिया। बड़े भवन को ढहाकर मलवा भी हटाया जा चुका है। गुरुवार को ठेकेदार ने तहसील परिसर में खड़े आम और शहतूत के पेड़ चोरी छिपे काट काट डाले।आम के एक पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी भी ठिकाने लगा दी गई। बिना अनुमति तहसील परिसर में खड़े पेड़ों के काटे जाने की जानकारी लगते ही कई अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए।
उन्होंने विरोध करते हुए कटान बंद करा दिया। अधिवक्ताओं ने कहा नीलामी सिर्फ भवन की हुई है। पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। अधिवक्ताओं ने कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की है।
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