Pilibhit News: अधिवक्ताओं ने पेड़ काटने का किया विरोध

Pilibhit News: पूरनपुर। नीलामी के बाद ढहाए जा रहे तहसील के पुराने भवन के पास तीन पेड़ ठेकेदार ने कटवा दिए। जानकारी लगने पर अधिवक्ताओं ने विरोध किया और कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी। लगभग एक एक महीने पहले तहसील के पुराने भवन की नीलामी की गई थी। उसके बाद ठेकेदार ने भवन को तुड़वाना शुरू कर दिया। बड़े भवन को ढहाकर मलवा भी हटाया जा चुका है। गुरुवार को ठेकेदार ने तहसील परिसर में खड़े आम और शहतूत के पेड़ चोरी छिपे काट काट डाले।आम के एक पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी भी ठिकाने लगा दी गई। बिना अनुमति तहसील परिसर में खड़े पेड़ों के काटे जाने की जानकारी लगते ही कई अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए।