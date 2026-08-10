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Pilibhit News: हरे परिधानों में सजी महिलाओं ने मनाया तीज उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में कुमार तनय महिला संगठन ने स्थापना दिवस और तीजोत्सव को पारंपरिक तरीके से मनाया। महिलाओं ने हरे वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार किया, केक काटा और झूला झूलकर तीज का आनंद लिया। मेहंदी, चूड़ियों की खनक और तंबोला ने उत्सव को खास बनाया। अध्यक्ष मीनू गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया।

Pilibhit News: हरे परिधानों में सजी महिलाओं ने मनाया तीज उत्सव

Pilibhit News: पीलीभीत। कुमार तनय महिला संगठन की ओर से स्थापना दिवस एवं तीजोत्सव पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। महिलाओं ने हरे वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार किया। केक काटकर स्थापना दिवस की खुशियां मनाईं और झूला झूलकर तीज उत्सव का आनंद लिया। मेहंदी और चूड़ियों की खनक के बीच महिलाओं ने पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। तंबोला गेम्स और सरप्राइज उपहारों ने उत्सव की खुशियों को दोगुना कर दिया। उपहार पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। अध्यक्ष मीनू गुप्ता, मंत्री निहारिका गुप्ता और कोषाध्यक्ष शिप्रा गुप्ता ने सभी सदस्यों का आभार जताया।

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इस मौके पर चंद्रप्रभा, निशा, जूली, कल्पना, सीमा, सारिका, सोमना, नीतू, साक्षी, शालू, अर्चिता, प्रिया, पूनम, रिचा, सविता, वीणा, सुरभि, प्रियंका, अर्चना, अलका, अंजना, ज्योति आदि मौजूद रहीं।

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