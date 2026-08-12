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Pilibhit News: बुलडोजर से निकाली कांवड़ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: जहानाबाद में ग्राम कल्याणपुर चक्र तीर्थ से कछला घाट के लिए कावड़ यात्रा शुरू हुई। दो वर्षों से चली आ रही इस यात्रा में ग्रामीणों की भारी भीड़ शामिल रही। इसके साथ ही, कावड़ यात्रा पुलिस सुरक्षा में कल्याणपुर चौराहा और जहानाबाद होते हुए बरेली के लिए रवाना हुई।

Pilibhit News: बुलडोजर से निकाली कांवड़ यात्रा

Pilibhit News: जहानाबाद। क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर चक्र तीर्थ से कछला घाट को जल लेने के लिए बुलडोजर के नाम से विख्यात कावड़ यात्रा रवाना हुई। इसके साथ ग्रामीणों की भारी भीड़ साथ साथ चलती रही। दो वर्षों से जेसीबी पर बुलडोजर के नाम से यह कावड़ यात्रा तीसरे वर्ष भी निकली । कल्याणपुर चक्र तीर्थ में स्थित शिव मंदिर से यह कावड़ यात्रा कल्याणपुर चौराहा होते हुए जहानाबाद पहुंची। जहानाबाद से होती हुई कावड़ यात्रा बरेली के लिए रवाना हुई। कावड़ यात्रा की सुरक्षा में पुलिस बल मौजूद रहा।

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