Pilibhit News: सपा सरकार में था उत्पीड़न भाजपा बरसा रही कांवड़ियों पर फूल: गन्ना राज्यमंत्री
Pilibhit News: पीलीभीत में कांवडियों का आना-जाना जारी है। गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह ने कई गांवों में जाकर कांवडियों से बातचीत की और BJP सरकार के तहत उनके स्वागत में फूल बरसाने की बात की। कांवड यात्रा की सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। ग्रामीण और शिवभक्त इस यात्रा में मौजूद रहे।
Pilibhit News: पीलीभीत। जिले में कांवडियों के जत्थों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है। गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गगंवार ने कई गांवों में पहुंच कर कांवडियों से संवाद किया और कहा कि सपा सरकार में उत्पीड़न होता था पर अब भाजपा सरकार में कांवडियों पर पुष्पवर्षा से स्वागत किया जा रहा है। कांवड यात्रा में मिल रही सुविधाओं पर भी बात की। गन्ना राज्यमंत्री संजय ने ग्राम सिरसा, बरहा, नवदिया आदि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए। ग्राम प्रधान लालजी, प्रमोद कुमार, ओमप्रकाश समेत ग्रामीण एंव शिवभक्त मौजूद रहे। जहानबाद, मझोला में भी कांवडियों की आमद होती रही।
देर रात तक मंडी में कांवडियों के जत्थे पहुंचते रहे। जहानाबाद में कांवडियों ने किया विश्रामजहानाबाद। कछला घाट से जल लेने गए कांवरियों केजत्थे वापस आने पर मंडी परिसर में पहुंचे। यहां स्वागत सत्कार कर नाश्ता कराया गया। कांवडियों के परिजनों ने आकर स्वागत सत्कार किया और सोमवार को बाबा रोकड़ नाथ शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक की तैयारियां की। पुलिस बल भी मौजूद रहा।
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