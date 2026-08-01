Pilibhit News: सात दिवसीय सप्ताह उत्सव के पत्रक का विमोचन
Pilibhit News: जेसीआई पीलीभीत मिड टाउन ने जेसीआई वीक उत्सव 3.0 का विमोचन किया। यह उत्सव 16 से 22 अगस्त तक चलेगा, जिसमें ड्राइंग, स्किट, डांस, सिंगिंग, और मेहंदी प्रतियोगिताएं होंगी। 22 अगस्त को विजेताओं को साइकिल, वॉशिंग मशीन, और जूसर मिक्सर जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे।
Pilibhit News: पीलीभीत। जेसीआई पीलीभीत मिड टाउन ने जेसीआई वीक उत्सव 3.0 के पत्रक का विमोचन कर दिया। इसमें बताया गया कि सभी आयोजन इस बार सप्ताहव्यापी उत्सव के तौर पर मनाए जाएंगे। 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच आयोजित होने जा रहे सप्ताहव्यापी उत्सव में ड्राइंग एवं पोस्टर प्रतियोगिता के साथ ही मनोरंजन भी भरपूर होगा। 17 अगस्त को स्किट (नाट्य) प्रतियोगिता, 18 अगस्त को सोलो डांस प्रतियोगिता 19 अगस्त को ग्रुप डांस, 20 अगस्त को सोलो सिंगिंग प्रतियोगिता और 21 अगस्त को फेस पेंटिंग, नेल आर्ट, मेहंदी प्रतियोगिता होगी। लकी ड्रा के साथ ही 22 अगस्त को ग्रेटर डे में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।
साइकिल, वॉशिंग मशीन और जूसर मिक्सर के पुरस्कार रखे गए हैं। इसमें जेसीआई मिड टाउन के अध्यक्ष जापनीत सिंह, सचिव पार्थ मित्तल, पूर्व अध्यक्ष अमन अग्रवाल, उपाध्यक्ष शुभम शुक्ला, वीक संयोजक अभिजीत आनंद सिंह, सृजन थम्मन, प्रवल महतिया, अक्षत महतिया एवं निमिष अग्रवाल समेत पूर्व जोन अध्यक्ष गौरव अरोड़ा, हर्ष कंचन, आशीष आनंद सिंह, वरद अग्रवाल एवं गौरांग अग्रवाल सहित अन्य सदस्य भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
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