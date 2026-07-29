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Pilibhit News: सीएमओ नाराज, जांच करने पहुंचे अफसरों को बंद मिला अल्ट्रासाउंड सेंटर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: कार्रवाई की तैयारी, नोटिस चस्पा कियाकार्रवाई की तैयारी, नोटिस चस्पा कियाकार्रवाई की तैयारी, नोटिस चस्पा कियाकार्रवाई की तैयारी, नोटिस चस्पा कियाकार्रव

Pilibhit News: सीएमओ नाराज, जांच करने पहुंचे अफसरों को बंद मिला अल्ट्रासाउंड सेंटर

Pilibhit News: बिलसंडा। अल्ट्रासाउंड सेंटर की गलत रिपोर्ट और व्यापारियों के हंगामे के बाद सीएमओ ने मामले में जांच के आदेश दिए। डिप्टी सीएमओ और नायब तहसीलदार बुधवार को पुलिस के साथ जांच करने पहुंचे पर सेंटर बंद मिला। तब टीम लौट गई।व्यापारी उमाशंकर वर्मा ने कुछ दिन पूर्व पेट में दर्द होने पर बमरोली तिराहे से पहले स्थित बारातघर के समीप डाक्टरों की सलाह पर अपना अल्ट्रासाउंड कराया। जिसकी रिपोर्ट उनको नार्मल दी गई। जिसके बाद वो निश्चिंत हो गए। कुछ समय बाद उन्हें फिर पेट मे तेज दर्द हुआ। डाक्टरों को दिखाया पर कुछ सामने नहीं आ सका। राहत न होने होने पर व्यापारी ने बरेली में दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया।

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जिसमे 22 एमएम की पथरी की पुष्टि हुई। इस पर वे हैरान रह गए। मंगलवार को नगर के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पीड़ित व्यापारी अपने साथियों संग पहुंचे। बरेली की भी रिपोर्ट वहाँ रखी और संचालक से जमकर नाराजगी जताई। व्यापारियों के तेवर और ग़लत रिपोर्ट के आरोपों के बाद मौजूद स्टाफ सेंटर से भाग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। व्यापार मंडल के चेयरमैन विक्रम नरेश जयसवाल, नगर अध्यक्ष अरविंद अवस्थी समेत तमाम व्यापारी बाद में थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। प्रभारी डिप्टी सीएमओ डा. छत्रपाल ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालन सम्बन्धी अभिलेख देखने के लिये हम लोग गए थे। लेकिन सेंटर बंद मिला। बोले: सेंटर संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है।

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